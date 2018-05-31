岡山樂群眷村 建物修護啟動

2018-05-31 19:28

〔記者蘇福男／高雄報導〕立法院通過立委邱志偉岡山樂群眷村修復提案，將分3期、3區依序進行，樂群村修復計畫總算將啟動。

邱志偉表示，樂群村原是日治時期日本海軍航空隊高階軍官的宿舍群，戰後成為空軍訓練司令部司令、副司令、通訊學校校長、機械學校校長、空軍資深要員和空戰英雄的住所。

該村全區有35棟建物，其中16棟屬古蹟、10棟屬歷史建築、還有9棟無文資身份，屋舍皆是獨門獨院，每戶多為100坪左右，建地範圍及庭院綠地各佔一半，建築形式乃獨棟式木構造與加強磚造，通風良好，草木扶疏，是相當獨特、罕見的眷村形式。

他說，日前會議結論包括：樂群村的修復分3期、3區依序進行，請高雄市政府文化局儘速與國防部協商代管事宜；樂群村的水電恢復，請使用單位經國防部同意後辦理，並自付相關費用。

另請文化局於3個月內，向國防部完成申請「岡山樂群村、左營海軍眷村、鳳山黃埔新村」為期5年的代管契約，後續向文化部申請修復補助；文化局儘速完成醒村「歷史建築調查研究及修復再利用」及「文化景觀保存維護計畫保存及管理原則」計畫，後續向文化部申請設計及修復補助。

國防部軍眷服務處長張榮順表示，申請代管期間有關蟲蟻防治、環境及植栽清理、日常維護管理等項目，可由國防部經費處理，他並對文化局以住代護方式表示肯定，建議提供原眷戶的若干保障名額，讓原眷戶住在同一村，以強化眷村文化保存元素，而不是只有新外來元素而已，惟原眷戶不必一定要回到原眷舍。