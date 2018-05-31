竹縣爭取文小一新建國小 評估東海國小改建或移入

新竹縣政府近期將提案，向中央爭取竹北市文小一預定地新建小學，以期紓緩東興及六家國小新生超額的窘境。（記者廖雪茹攝）

2018-05-31 22:32

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府近期將提案，向中央爭取竹北市文小一預定地新建小學，以期紓緩東興及六家國小新生超額的窘境；教育處表示，因東海國小校舍老舊待改善，後續將與校方和學區居民溝通，視經費許可，研議未來將就地改建或是移入文小一新校。

教育處長劉明超表示，近年東興國小及六家國小兩校，每年合計200多名新生需要輔導轉介他校，而兩學區目前又有不少新建案正在進行，在現有校舍難以擴充的情況下，可預知此窘境未來將更形惡化。

為此，縣府規劃在文小一預定地第一期幼兒園興建完成之後，展開第二期國小部的校舍興建計畫，縣長邱鏡淳日前在東興國中首度透露，此案已獲得中央口頭上的奧援，還說東海國小若移師文小一，原校址未來可作為台灣知識經濟旗艦園區的研發基地。

縣議員邱靖雅對此表示，竹北市東區公立國中小僧多粥少，樂見縣府新建學校因應，但東海國小距離文小一尚有一段距離，影響學區很大，建議應提前與當地居民多方溝通，再做妥適決定。

劉明超表示，初步研擬文小一國小部將規劃60班規模，包含校舍大樓和活動中心等，總經費需要約7億元。東海國小已62年歷史，老舊校舍確實需要翻修，但縣府基於財政拮据，因此將東海校舍改建一併納入整體考量中，不過尚未定案。

劉明超表示，縣府近期就會提案爭取文小一國小校舍興建的規劃設計費，希望在今年底前順利招標。在另一方面，教育處將擇期召開公聽會，邀集東海國小校方、家長和社區人士等，聽取各方意見，再評估維持原校就地改建或是全校移入文小一新校的可行性。