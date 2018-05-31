恐怖！機車族暴露PM2.5污染 最嚴重可達AQI危險紫

環保署「空氣污染物暴露量調查」，發現機車族暴露在PM2.5污染相較於搭乘捷運、公車、開車等幾種交通方式中最為嚴重。示意圖。（資料照）

2018-05-31 18:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕移動污染源一直為國內空污大宗來源，環保署也持續提倡車輛汰換及搭乘大眾運輸，今更進一步提出「空氣污染物暴露量調查」，發現機車族暴露在PM2.5污染相較於搭乘捷運、公車、開車等幾種交通方式中最為嚴重，瞬間值甚至可能達到AQI危險紫的標準，而開車族雖然暴露量最低，但排污量卻居各種交通方式之冠。環保署呼籲民眾應多搭乘交通工具以維護健康，同時也重申未來逐步往電動車發展的立場。

移動污染源占了國內空污總量的3分之1，一直是影響民眾健康的殺手，環保署針對台北都會區，以佩帶微型感測器模擬民眾通勤型態進行研究，比較出汽車、捷運、公車及摩托車通勤時PM2.5暴露平均濃度分別為7.6、21.9、23.5及32.1μg/m3，以機車族受到的危害最深，而且瞬間污染甚至可能達到201μg/m3，換算成目前使用的空氣品質指標（AQI），達到危險紫的極度不良等級。

環保署空保處長蔡鴻德指出，機車族有時候會行經待轉區，或者跟在大型污染車輛附近，就有可能產生受高度污染的風險，其他如腳踏車族、步行族，若行經停等區、車流量高區域、甚至在公車站候車時，也同樣有時間短但暴露直接且濃度高的危害。

公車族暴露量則居於第二，蔡鴻德解釋，公車常行經交通要道，車門開啟間就容易帶入汽機車廢氣，但這透過空調運作及提升換氣效率就能有效改善。在捷運族的部分，暴露量則排名第三，蔡鴻德說，主要是捷運路線有地下化也有高架，且捷運列車須常時煞車及爬坡，導致車輪與軌道摩擦，因而產生PM2.5，這可透過加裝月台門、改善換氣設備效能，也可以減低影響。

此外，研究也計算了各種通勤方式的排放量，雖然駕駛汽車的PM2.5暴露量最低，但其單位乘客（以2名乘客計算）單趟產生通勤的空氣污染卻是最高，排放量可達0.31g，捷運、公車及摩托車則分別為0.01、0.08及0.23g，機車族不但是高排污者，同時也是高污染承受者。

蔡鴻德說，除了提醒民眾應配戴口罩外，也呼籲民眾使用大眾運輸來通勤，因此環保署防制空污的行動方案，貼近這項研究結果，提出2030年公車全電動化，2035年機車全面電動化，排污量將大幅減少，民眾承受的污染量也將大幅減少。