台中新光水資中心將啟用 民讚成新景點

太平「新光水資源回收中心」近日完工，開放式的廠區結合山水意象，晚上還設計燈光造景，民眾稱讚成為新景點。（記者陳建志翻攝）

2018-05-31 19:54

〔記者陳建志／台中報導〕為提升屯區污水處理普及率，市府水利局斥資6.5億，在太平興建「新光水資源回收中心」近日完工，預計將於7月啟用，市長林佳龍今天前往視察時表示，未來每日可處理2萬9千噸污水，接管2萬8千戶，為改善水質做出貢獻，尤其整座園區採開放空間設計，結合老樹、庭園造景，並規劃屋頂綠化花園，打破過去污水處理廠髒、臭的刻板印象，有望為台中再拿下一座公共工程金質獎。

斥資6.5億興建的「新光水資源回收中心」近日完工，台中市長林佳龍今天在水利局長周廷彰、太平區長陳小菲和多位里長陪同下到場視察，林佳龍表示，這是台中第11座水資中心，也是屯區第1座，當初設計時就採開放空間，在管理中心附近，除了保留老樹，還設計荷花池、綠地、空中花園，成為民眾散步的場所，完全打破過去「鄰避設施」的壞印象。

林佳龍表示，上任後積極推動污水處理設備，讓台中污水處理量，從103年的每天11萬噸，增加到目前每天26萬噸，強調之前文山、水湳水資源中心都拿到公共工程金質獎，新光水資中心也取得推薦資格，希望能為台中再拿下一座金質獎。

市府水利局長周廷彰則表示，水資中心內規劃「處理廠區」及「管理中心區」兩大區，處理廠區利用環廠水道取代圍牆，並以植栽綠帶營造整體環境，管理中心則將山牆、流水納入設計，規劃約1120坪的開放空間。

周廷彰指出，新光水資中心收集區域，除原先規劃的「新光地區」，並納入「勤益科大周邊」、「太平都市計畫區」，以及太平路以北的「中平都市計畫區」，預計可接管2萬8千戶，每日污水處理量2萬9千噸，服務約10萬人，未來在中央補助下，將斥資約45億元，完成整個污水收集區域的接管。

太平宜佳里長張麗真表示，之前里民得知要蓋污水處理廠都很擔心，不過今天親自到場看過後稱讚設計很周全，不但可處理污水，還有綠地、荷花池，晚上還有漂亮的景觀燈，成為里內一個新景點。

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