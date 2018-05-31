高雄再增一例日本腦炎疑似個案 豬舍疑為疫情引爆點

2018-05-31 19:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄林園區本月24日確診2例日本腦炎病例及1例疑似個案後，今又新增1例疑似病例需二採檢驗確認。另外林園區某豬舍也驗出病毒蚊，研判是此波疫情的引爆點。

衛生局表示，新增疑似病例是46歲男性上班族，29日因發燒、頭痛、肌肉痛、噁心嘔吐及腹瀉等症狀就醫，並通報疑似日本腦炎病例，目前症狀穩定，意識清楚。

衛生局說，疫情發生第一時間，防疫人員立即進行個案周邊2公里範圍內豬舍等高風險區域三斑家蚊捕蚊監測，7天共捕獲約6萬餘隻三斑家蚊，並逐日送中央實驗室進行病毒檢驗。

衛生局今接獲疾管署通知林園區某豬舍驗出病毒蚊，經查24日該處蚊體捕獲地點距離第一例確診個案約900公尺且距離尚判二採判定的高度疑似個案僅約500公尺，周邊1公里內共有4處豬舍，由於該處豬舍及農田密度高且住家密集，研判可能為發生此波日本腦炎疫情的疫情引爆點。

衛生局研判，是三斑家蚊叮先叮咬過病豬，接著又去叮咬人體，而把日本腦炎的病毒傳播開來。

高雄市農業局動保處長葉坤松也呼籲，養豬場應落實母豬的日本腦炎免疫計畫，新母豬6月齡及配種前各施打一劑，經產母豬每年施打一劑。

針對新母豬進行施打日本腦炎疫苗，不但可避免母豬發生流死產，也阻絕病原的傳播；在周遭環境部分，加強周遭溝渠、池塘、大型容器等積水處環境清潔，並落實場內防疫消毒工作。

為防範疫情蔓延，動保處已於29日對高風險區內種母豬日本腦炎免疫，施打率達100%。針對豬場捕獲的三斑家蚊被驗出日本腦炎病毒之豬場，動保處已派員至該豬場噴灑滅蚊劑降低病媒蚊密度，另輔導高風險區內所有日本腦炎免疫適齡豬隻之疫苗施打。

衛生局呼籲養豬畜牧場工作人員請儘速配合公費疫苗施打，業者也應善盡社會責任、主動配合豬隻疫苗接種，並妥善管理豬舍環境，做好豬舍防蚊滅蚊工作，以有效阻斷傳播鏈，降低社區傳播風險。