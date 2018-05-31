防駭客攻擊 資安公司建議用一次性密碼

2018-05-31 20:03

〔記者陳炳宏／台北報導〕科技部監控台灣科學園區網路狀況資料指出，4月遭惡意程式攻擊次數高達68億次。資安廠商全景軟體表示，其中駭客攻擊行為最常出現《木馬病毒》、《網路釣魚》、《阻斷服務》三大項，目的取得企業商業機密，藉此進行勒索與詐騙，資安廠商建議，企業可使用手機APP或硬體TOKEN取得OTP一次性密碼，確保登入系統為公司員工而非駭客，防止資料被非法盜取的情形。

全景軟體指出，已經爆發一年多的勒索病毒，至今每天仍有上千台系統遭受感染，通常以木馬病毒的形式傳播，假冒成普通電子郵件欺騙收件者點擊下載，從《WannaCry》及《Petya》至今《Bad Rabbit》都帶來不小的破壞，攻擊對象也從一般民眾轉為特定可帶來最高報酬的企業單位，試圖從中盈利。

全景軟體分析，與以往駭客植入木馬病毒，等著受害者交付贖金不同之處，2018年網路犯罪手法將轉為主動出擊的《變臉詐騙》（Business Email Compromise），透過側錄軟體或網路釣魚方式入侵郵件帳號，竊取商業資訊並設局詐財。

全景軟體表示，根據內政部警政署刑事警察局資料顯示，2017年因電子郵件詐騙所損失金額達1億8736萬元，由於高報酬的獲利加上程序簡單又快速，已成為駭客最常見的攻擊手段之一。

全景軟體建議，企業可透過使用手機APP或硬體TOKEN取得OTP一次性密碼，做為管控身分的驗證機制，確保登入系統為公司員工而非駭客，防止資料被非法盜取的情形。