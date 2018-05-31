台南市立圖書館總館新建工程 市府把關「滴水不漏」

台南市府工程施工查核小組到台南市立圖書館總館工地視察。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-31 20:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立圖書館總館興建中，目前正施作防水工程，市府工程施工查核小組今天前往工地視察，要求工程品質務必做到「滴水不漏」，該新館工程預定2019年底完工。

台南市立圖書館總館位在永康砲校現址，砲校搬遷後，該地區將作為文化創意產業園區。市圖總館興建經費14億3449萬元，規劃導入數位化學習、Co-working Space創客空間、烹飪教室、電腦教室等多功能複合使用空間。

另外，針對不同年齡層需求，規劃優質的專屬空間體驗與互動學習機會，包括200個座席的兒童實驗劇場、164席的國際會議廳等多元使用；館內還將設置「台南名人堂」，收藏百位以上台南在地知名人士、藝術家、作家作品。

副市長吳宗榮表示，南市公共工程獲獎無數，在國內外各項獎譽不勝枚舉，例如巴克禮公園曾獲得被喻為世界不動產界奧斯卡獎的「全球卓越建設獎」，但就缺行政院公共工程「金質獎」特優，希望未來市圖總館、台南市美術館、大台南會展中心等重大建設，能夠在這項國內工程界的「奧斯卡獎」奪標插旗。

今天市府工程施工查核小組由小組副召集人、工務局主任秘書鄒譽名，帶查核小組前往視察，針對正進行防水工程逐一檢視，要求確保工程品質達到國際水準，同時掌握施作進度與品質嚴力把關，務必做到讓民眾有感的優質公共工程。