他掏腰包承租舊糧倉 鼓勵學子、弱勢勇敢秀才華

黃毅斌讓舊糧倉，轉型為藝文空間。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-31 20:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區農會有處舊式倉庫群，建於日治時期，以往是存放稻米糧食之用，整修後委外活化，七甲五街花卉產銷班長黃毅斌承租了4棟，轉型藝文展演空間，已躍為各團體參訪的熱點，他還要提供年輕學子或弱勢族群優惠使用，鼓勵創作發表，勇敢秀出自己的才華。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，獨棟分列的糧倉，自成一區，起造迄今約80年之久，之前因結構有安全之虞而閒置，整修後，為了「地盡其利」，決定開放承租，讓老建物注入新活力，帶動地方藝文風氣的創意轉型，樂見其成。

黃毅斌承租4棟建物，除了辦公、倉儲等所需之外，其餘都規劃為藝文空間，目前已試辦景觀建材、石頭雕刻的展覽活動，最近再增加台灣攝影學會常務理事張萬興的作品發表，內容多元。

攝影資歷超過38年的張萬興，這次展出的作品近50幅，包含夏荷、冬梅與月世界等系列，精彩呈現，吸引高中職、大專院校等師生團隊參訪，社區觀摩的也不少，相當熱鬧。

半年來，造訪倉庫的師生與社區高達80團，讓黃毅斌決定「打鐵趁熱」，運用場域人氣，激勵藝文創作的發表。

黃毅斌指出，藝術相關科系的學生，常苦無校外畢業展或創作發表的空間，他的糧倉可開放申請，不用場租，僅酌收水電、清潔費，可視實際的時間需求，隨時協調檔期。

至於慈善、社福團體的藝文創作發表，黃毅斌說，可完全免費使用場地，以行動支持公益，也希望拋磚引玉，喚起各界多關懷弱勢。