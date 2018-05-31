中國航空公司首例！2台籍空服員晉升座艙長

中國籍的春秋航空今天宣布，旗下2名空服員葉宇晴（右）、黃佳瑩經過晉級考核，昨天正式晉升為座艙長，創下台灣人擔任座艙長的首例。（春秋航空提供）

2018-05-31 18:34

〔記者陳宜加／台北報導〕首見台灣空服員晉升中國籍航空公司座艙長，中國籍的春秋航空今天宣布，旗下2名空服員葉宇晴、黃佳瑩經過晉級考核，昨天正式晉升為座艙長，創下台灣人擔任座艙長的首例，實屬不易，這也是上海、台灣交流、合作結下的成果。

春秋表示，葉宇晴、黃佳瑩晉升座艙長當天，分別率空服組員執飛上海至西安、石家莊的航班。春秋航空是中國首家來台招募空服員的航空公司，2014年、2016年兩度來台招募，累計超過4000人報考，共錄用29人，平均年齡僅26歲。

而葉宇晴、黃佳瑩當初從首批千人面試中脫穎而出，經過培訓考核，2015年5月開始執行客艙飛行任務，迄今已飛滿2500小時。春秋表示，座艙長選拔必須滿足飛行時間、英語、廣播資質等條件，並考試達80分以上才能參加遴選。

春秋也說，座艙長須經歷層層選拔，候選者還須參加升級訓練，除了理論考核，還有20小時的教官帶飛，習慣「角色轉換」，例如如何處置突發情況、進行部門間溝通協作等，須具備綜合素質、擔負客艙安全，最後中選率通常不到5成。

葉宇晴曾獲部門先進個人、微笑大使與旅客好評；黃佳瑩也多次獲旅客好評、點讚，春秋表示，她們晉升乘務長名符其實，而台籍空服員與中國籍乘務員同等的晉升機制，也打破職業「天花板」，更激發選擇進入春秋的台灣青年工作熱情。

春秋航空於2013年開航上海─高雄，為第一家直飛這條航線的中國籍航空公司，隨後開航上海至桃園、石家莊至桃園航線，平均載客率達90％以上。