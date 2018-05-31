居民受不了惡臭 議員批新北市府放任山區偷燒垃圾

2018-05-31 18:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三峽溪東地區居民長期受不明刺鼻惡臭所苦，市議員廖本煙接獲陳情，由擔任他特助的兒子廖宜琨多次追蹤，出動空拍機拍攝，在山區發現有業者違法燃燒廢棄物，但通報環保局稽查人員到場，稽查人員卻說是私人土地無法進入；廖本煙痛批卸責，聯絡警方到場後，才以現行犯依廢棄物清理法移送法辦。

廖本煙今天在市議會質詢時指出，環保局縱容不肖業者長期焚燒事業廢棄物，汙染空氣傷害民眾身體，且在接獲檢舉後態度消極，讓業者賺取暴利，還有民眾因呼吸困難搬離此地，廖更懷疑業者背後可能有人，市府才不敢動。

朱立倫指示徹查，若真有此事，一定要徹底檢討；環保局長劉和然表示，絕無包庇情事，議員所說的民眾受惡臭所苦，區域在溪東里，但查獲的焚燒廢棄物地點在溪南里，兩者並不是同一件事。

環保局官員補充說明，溪東里的惡臭經工研院協助對空氣中的污染物分析，鎖定兩家歷史悠久的合法公司，並已在今年1月31日由業者與居民召開公聽會，業者允諾改善，並同意民眾只要聞到異味，隨時可以到廠內查看；其中一家業者甚至同意在工廠門口設置污染連續自動監測看板，讓民眾可以隨時了解污染排放的狀況，預計九月完工。

官員說，溪南里的違法燃燒是第一次接獲檢舉，稽查員接案後已在最短時間內趕往現場，也協請警方共同追查，破獲洪姓業者所屬的未具名資收場大量燃燒垃圾廢棄物，稽查員當場命業者撲滅火源、並清除燃燒灰燼及廢棄物，並以現行犯以廢棄物清理法移送法辦，絕無包庇卸責。