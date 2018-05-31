邀部落客遊花蓮 體驗山海之美

部落客體驗花蓮富里客家擂茶。（花蓮縣政府提供）

2018-05-31 19:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣休閒旅遊協會與花蓮縣政府合作，組成北、中、南等區域參訪團，邀請國內多名旅遊達人、部落客同遊花蓮，連日行程相繼走訪太魯閣國家公園、七星潭及馬太鞍濕地等知名景點，體驗、行銷花蓮山海之美。

花蓮北、中、南三區遊程，以安排DIY體驗及深度旅遊行程為主，包括搗麻糬、光復糖廠製糖、溯溪體驗等，休閒旅遊協會帶領數10名部落客直擊花蓮最在地、好玩及兼具文化特色景點。

北花蓮行程包括太魯閣、博愛特區、慶修院、七星潭、東大門夜市及出海賞鯨等；中花蓮團參訪大農大富平地森林園區、馬太鞍溼地、雲山水、立川漁場、月眉社區酋長部落及樹冠層體驗；南花蓮團則有秀姑巒溪泛舟體驗、瑞穗溫泉泡湯、舞鶴茶園、瓦拉米步道及探尋玉富自行車道。

縣府觀光處長彭偉族說，年初受地震影響，花蓮遊客人數銳減，盼邀部落客至花蓮踩線拓展國內旅遊市場，另考量國旅受大環境影響且因應高齡化社會，行程也朝銀髮族旅遊路線規劃，希望吸引長者前來花蓮呼吸新鮮空氣，體驗特有慢活氛圍。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，花蓮除有風光明媚的景緻外，亦有許多亮點值得旅客駐足探訪，很高興能邀請到多名親子、美食、旅遊等類型的部落客，親自體驗花蓮波瀾壯闊的自然景觀，並以遊記報導方式行銷花蓮之美，振興地方觀光。