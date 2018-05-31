「阿嬤高中生」將畢業 考取四張證照超勵志

2018-05-31 17:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣47歲的池鳳珠，3年前因為兒子一句「看到書本就頭痛」，為了證明讀書並不困難，她穿上高中制服、重拾學生身分，進入私立君毅中學餐飲科日間部就讀，成為校內獨特的「阿姨同學」，三年來她苦讀考取中餐烹調、烘培食品、飲料調製、餐飲服務等四張證照，在畢業前夕也向全校師生喊話，「只要有心凡事都能做到！」

已經有3個孫子的「阿嬤級」學生，也是今年縣內最年長的高中畢業生，池鳳珠表示，小時候因家境不優渥，學歷僅止於國中，因此心裡一直有遺憾，當媽以後，看到小兒子求學不順利、經常排斥念書，為了要作為孩子榜樣，她相隔30年再踏入校園，毅然選擇課業較繁重的日間部就讀。

穿著綠色海軍領、百褶裙高校制服的池鳳珠笑說，剛入學時常受到異樣眼光，還有同學以為她是愛穿高中制服的「怪人」，而且身邊的圍繞著16、7歲的青少年，一開始也很難融入同學們的話題，但池鳳珠不以為意，展現堅定的求學意志，讓師長們跌破眼鏡。

相處久了，池鳳珠也逐漸和同學們打成一片，成為眾人信賴的「大姊姊」，不但會督促同學讀書，也會傾聽年輕同學的煩惱，分享自身的人生經驗陪伴著同學們一起成長。

班導師李麗霞表示，池鳳珠的她展現更勝於年輕人的企圖心，比同學花2倍時間準備課業，並積極參加各項活動，還代表學校參加縣內客語朗讀獲得第一名，並在畢業前考取四張證照，成為校內最佳模範，校方也將於畢業典禮上頒發終身學習特別獎給她。

三年學業進入尾聲，在畢業前夕，「阿姨同學」今早站在全校師生面前，強調「年齡不是問題，只要下定決心沒有做不到的事」，如今池鳳珠不但成為兒子及所有同學的楷模，也一圓兒時求學願望，未來想藉所學開家早餐店，並免費供餐給弱勢民眾。