醫病》為了愛與健康 51年老菸槍說戒就戒！

2018-05-31 17:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了愛與健康！有51年菸齡的老菸槍謝其勇，說戒就戒；他說，許多人都認為「活到一把年紀，還能再抽多久？」但他認為等到身體亮起紅燈，就一切都來不及了！

謝其勇說，他今年66歲，會抽煙就是因為15歲時去做「翻砂」鑄造工作，因為同事請他抽菸，他覺得應該要回請，所以就買菸來回請，當然自己也抽，就這樣開始他的抽菸生涯。

在他51年的抽菸史當中，曾經戒過7、8次，有一次戒了半年，但因為自己的鼻子經常不適，誤信抽菸可以改善症狀，所以就繼續又抽了菸。

由於今年因為一直「咳咳嗽」都好不了，最後到鹿基醫院進行檢查，發現自己的氣管狀況不好，又想到在彰基醫院工作的女兒，每次只要看到他抽菸，都會偷偷的把菸「剪掉」，為了愛與健康，他說戒就戒。

為了展現戒菸的決心，謝其勇的家中的不再放香煙，一旦發現有菸癮時，就趕快吃個口香糖，讓嘴巴不會癢，才戒菸沒有多久，久咳的情況立刻有所改善，更堅定他戒菸的決心。

「抽菸真是花錢又傷身！」謝其勇說，他抽了半世紀的菸，幾乎是每天都1包香煙，大約每抽10年就可以買1部國產車，這輩子抽菸所花的錢已經可以買進口車，他認為千萬不要認為年紀大就不必戒菸，戒菸是對身體好，永遠不嫌遲！

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