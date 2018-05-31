迷信VS鐵齒！入住前到底要不要敲門？網友掀論戰

2018-05-31 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕子不語怪力亂神，但有些超自然現象還真的無法用科學解釋，因此常常聽聞一些詭異的都市傳說。一名從事建築業的網友在PTT上發文，詢問大家聽說無論入住哪個房間，都要先敲門請裡面的「人家」先出來，但原PO覺得「啊不就鋼筋水泥結構」，反問「到這時代了還是有入住前先敲門的習慣嗎」？提問引來兩派不同網友的回應。

一名網友在PTT上發問表示：「小時候一直聽人家說，無論入住哪個房間都要記得先敲門，過後還要打開門讓『人家』（好兄弟）先出來，自從進入建築這行業後，啊不就鋼筋水泥結構，我都試過晚上一個人在建築裡晃，房間門還是我帶著人去安裝的，空心實心門看起來都沒差別，板上大家到這時代了還是有入住前先敲門的習慣嗎？」

提問引來兩派不同網友的回應，敲門派的網友說：「我寧願多敲個幾百次，也不想遇到一次」、「會，而且還會先說『不好意思打擾了』」、「敲門只是要告訴祂，今天來打擾一下，借住一晚而已」、「會欸，倒不覺得這是迷信，世界上未知的事情很多，就當成一種禮貌」、「以前去日本有敲，可是還是遇到鬼，那次真的超恐怖的」。

比較鐵齒的網友則認為：「你如果身體健康精神也很好，身上氣很足，那就不用敲，因為那些東西就算不爽你也靠近不了你」、「從沒有這習慣」、「不會，覺得做這件事就進入那個氛圍了，我得活在科學的世界比較不怕」、「信了沒有的也會變成有」、「沒敲也沒遇過，真的覺得死人頗霸道的欸」。