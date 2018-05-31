今年5月異常少雨 氣象局：西太平洋下沉氣流不利降雨

2018-05-31 17:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全台今年5月提早進入酷暑，且降雨量稀少，中央氣象局表示，今年是歷年來最熱的5月，雨量則是最少雨第4名，推測造成異常少雨的原因是位於熱帶中西印度洋的季內振盪強對流，另一個原因是在熱帶中太平洋的偏強對流，兩者在台灣所在的西太平洋形成下沉氣流，不利降雨。而展望6月，要出現類似5月極端少雨的機率較低。

中央氣象局今天公布季長期天氣展望，表示6月份仍是台灣梅雨季節，當鋒面出現在台灣附近，容易發生局部性大雨或豪雨，待6月中旬過後，鋒面逐漸北移到長江，台灣就會轉為夏季型天氣型態。7、8月受太平洋高壓壟罩，各地晴朗高溫，午後有雷陣雨發生機率；此時也是颱風活躍期，平均來說，均7月有3.6個颱風生成、0.8個颱風侵台，8月則有5.6個颱風生成、1.0個颱風侵台。

今年5月全台屢創高溫紀錄，中央氣象局表示，5月月全台25個氣象站均為高溫、少雨類別，其中，有15個氣象站達到該站最熱5月的記錄。若以13個平地氣象站代表台灣，107年5月創下同月份中最熱的記錄，雨量則是最少雨第4名。

展望未來一季（6月到8月）的天氣，模式皆顯示氣溫為正常至偏高溫。雨量方面，統計模式在6月至8月各家意見分歧，可參考性較低；動力模式則認為6月台灣附近雨量為正常至偏少，7月及8月沒有明顯訊號出現。