志工隊守護新莊塭仔底濕地10年有成 6/1起辦攝影展

中港大排志工每月2次在塭仔底濕地公園實施的生態維護作業，過程辛苦。（新北市水利局提供）

2018-05-31 17:17

〔記者葉冠妤／新北報導〕志工隊守護塭仔底濕地公園10年有成！明天起（6/1）至8月31日在中港大排願景館舉辦成果攝影展，將塭仔底濕地公園的成長及蛻變、志工臉譜、公園生態多樣性等呈現到大眾眼前，明早10點將舉辦開幕茶會。

新北市水利局表示，塭仔底濕地公園是中港大排附屬公共設施之一，從2008年的新莊濕地服務隊到中港大排志工隊，前後培訓了200多人次的志工，短期參與的民眾與學生也超過3000人次，10年來透過公私合力，讓塭仔底濕地公園成為新北都會區裡少見兼具休憩、微氣候調節、生物多樣性與防洪的濕地生態公園。

中港大排志工隊前隊長謝堂樹說，塭仔底濕地公園經過10年來的努力，目前園區綠色生態資源豐富，在今年春季調查發現，園區內植物種類高達300種，其中含野生稻、風箱樹、台灣萍蓬草、水社柳、大安水蓑衣、禾草芋蘭等6種被IUCN（國際自然保護聯盟）列為瀕危等級的植物，在塭仔底濕地公園都生長良好，相當難能可貴。

「塭仔底濕地公園10年經營守護志工服勤成果攝影展」，將於明天起在中港大排願景館2樓展出，歡迎各界踴躍觀賞。