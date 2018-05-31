高市府攜手「型農」 高於市價2成收購青蕉

高雄香蕉聞名國際。（記者陳文嬋攝）

2018-05-31 17:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年氣候穩定、時入夏季，全國農產依序上市，高市府農業局祭出多元行銷管道，先是透過源頭管理，輔導農友轉作高經濟作物，分散產銷風險，再藉以差異化，分散蔬果盛產期的產銷風險。

以高市作法為例，在民國95年時，高雄市香蕉主要生產區為旗山與美濃，當時全國香蕉生產總面積為12176公頃，高市種植面積為2481公頃，佔全國2成。

高雄縣市合併以來，高雄市透過美濃白玉蘿蔔季與橙蜜香番茄季、高雄一日農夫體驗趣與高雄首選品牌等一系列的農業品牌與農村體驗風格的重新塑造，成功打響美濃白玉蘿蔔與橙蜜香番茄的全國知名度，提高了白玉蘿蔔與橙蜜香番茄的經濟價值。

農業局同時配合號召青年農民返鄉政策，在旗山與美濃地區培訓了100多位農業新生代「高雄型農」，以安全農業生產履歷或有機生產為主流，進行差異與多樣化的農業生產，例如轉作橙蜜香番茄、紅龍果、敏豆、黃檸檬、木瓜等。

統計至106年全國香蕉種植面積為16842公頃，比起民國95年時面積12176公頃增加了4666公頃，全國香蕉種植面積大幅增加，相對高雄香蕉種植面積由95年2481公頃，今年面積為1970公頃，降幅達20.5%，香蕉種植比例也下降至全國12%，目前旗美地區香蕉面積為1157公頃，比起民國95年1656公頃，減少了499公頃。目前高雄香蕉種植面積為全台第4位，減緩了高雄農民在香蕉產銷失衡時受影響程度。

因應全國香蕉價格低迷，高市除了配合農委會，市府農業局透過鼓勵外銷出口、收購加工、學校營養午餐使用高雄香蕉，透過高雄型農號召以優於市價2成向農民收購香蕉、各區農會聯合攜手販售，加上高雄綠色友善餐廳及高雄公民營企業聯合採購，從生產端到服務業，六級產業一條龍合力挺蕉農，共同協助高雄香蕉價格迅速回穩。

農業局局長鄭清福表示，因應前陣子香蕉價格低迷，5月初即以多元管道方式行銷香蕉，透過鼓勵外銷出口、收購加工、學校營養午餐使用高雄香蕉、並透過號召高雄型農郭泰呈、蘇坤宏等人以高於市價2成收購青蕉，協助高雄香蕉價格迅速穩定。

郭泰呈表示，目前以每公斤12元進行青蕉外銷收購，截至5月底已外銷超過600公噸，較去年同期外銷量增加1倍以上，預估全年外銷量超過100個貨櫃，總量達1650公噸。

經統計4至5月學校營養午餐使用高雄香蕉量為15公噸，並持續購買中，目前透過公告徵求香蕉加工廠商，採購加工用途香蕉，採購目標量為50公噸，需符合加工廠廠商資格，即可申請加工處理費每公斤2元。