搶老師鐵飯碗 基隆教甄員額增加囉！

基隆市政府招考公立國小教師與幼兒園教師，員額也從原先公告的96人，增加到115人；想考教師的可別錯過。（記者俞肇福攝）

2018-05-31 17:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕好消息，基隆市公立國小與幼兒園教師甄選員額增加囉！從原先招考96人增加19人，變成115人，錄取率將因此提升。

基隆市公立國小、幼兒園教師甄試6月30日初試，教甄將於明天（6月1日）起受理報名；公立國小老師共招考60人、幼兒園教師55人，共計115人。

根據基隆市教育處規劃，公立國小普通班教師招考28人（增5人），英語老師12人（增6人）、專輔老師6人（增1人）、特教老師11人（增2人）、資優老師3人；公立幼兒園老師招考46人（增2人）、學齡前特教老師9人（增3人）。

這次教師甄試委由中區策略聯盟出題，基隆市與新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣的教師甄試初試同一天，都是6月30日；基隆市初試預計錄取345人，7月14日複試，將分口試與試教，7月20日下午5點在基隆市教育處官網公告錄取名單。

社會上普遍抱怨薪資低，教師薪資相對優渥。以大學畢業考上公立國小教師起薪為3萬6000元，碩士則為4萬4000元起跳；大學幼教系畢業考上公立幼兒園教師亦同。最吸引人的是，正式教師每年都將提敘（調薪），羨煞社會大眾。