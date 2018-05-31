不只引發肺癌 WHO警告：香菸比你想像中更毒！

WHO警告，吸菸除了導致肺病與癌症外，也有很大的機率引發心血管疾病。（法新社） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2018-05-31 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕5月31日是「世界無菸日」，世界衛生組織（WHO）發布最新研究，抽菸除了是癌症和肺部疾病的主要肇因外，還可能引發心臟病與中風，呼籲外界需更加重視吸菸所帶來的危害。

根據《法新社》報導，依據聯合國健康機構統計，2000年後的吸菸人口有顯著的下降，加上許多國家都逐步擴大禁菸場所，可見防範菸害已是全球共識。但WHO認為，民眾仍過度輕視吸菸所產生的危害。報導中指出，香菸所直接、間接造成的死亡人數為每年700萬，其中有89萬人是受二手菸所害。

但民眾可能不知道的是，當中有將近300萬人是死於心血管疾病，包括心臟病、中風等，打破了一般大眾認為香菸等於肺癌的印象。WHO發表聲明表示，「多數人知道抽菸會導致癌症和肺部疾病，但他們忽略的是，香菸也會造成心血管疾病，而這也是全球致死原因之冠」、「香菸不只會導致癌症，它也相當程度地與心臟疾病有關。」

報導中提到，香菸含有超過7000種化學物質，像是焦油等會使動脈收縮與破壞血管的物質，以及會增加心率與血壓的尼古丁。而在抽菸的時候，會釋放一氧化碳這種有毒氣體，減少心肌供氧。

聯合國健康機構指出，全球每年有1800萬人死於心血管疾病，當中有17%與抽菸有關；另據WHO報告，全球癮君子已從2000年的27%下降至2016年的20%，但有鑑於全球人口成長，至今仍有約11億人有吸菸習慣，顯示下降的速率還不夠快。

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