廖本煙檢舉資收場露天燃燒 環保局：業者已法辦

環保局會同警方查獲露天焚燒垃圾，污染空氣的業者。（環保局提供）

2018-05-31 16:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員廖本煙根據民眾投訴，檢舉三峽地區有不肖業者露天焚燒垃圾，環保局回應，28日晚間接獲通報，稽查員隨即與警方追查，破獲資收場違法大量燃燒垃圾廢棄物，業者被移送法辦，最高將可處5年以下有期徒刑、得併科3百萬元以下罰金。

針對廖本煙指今年2月就接獲民眾陳情，三峽溪東地區居民不時聞到刺鼻的惡臭味多年，多次向市府相關單位陳情都無法獲得解決，環保局環保稽查科長許銘志說，面對所有環保陳情案件，稽查員都是全力以赴，然而常因陳情的污染資訊較片段，或陳情未及時，導致稽查員抵達現場時污染蹤跡已消逝，錯過查獲污染源時機。

環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，28日晚間9點左右接獲熱心民眾通報，三峽區介壽路一帶有露天燃燒廢棄物事件，稽查員趕往現場，與三峽分局橫溪派出所員警共同追查，破獲洪姓業者資收場正在大量燃燒垃圾廢棄物。

針對被指三峽溪東惡臭味多年，都無法獲得解決，孫忠偉說，三峽區溪東里多次傳出空污陳情案件，投訴內容多為空氣中出現不明異味，且無固定味道或時段，環保局稽查處理棘手，因為民眾對味道的辨認眾說紛紜，稽查員到場時，污染氣團常已隨風飄散，當下無法立即判定可能的污染類型及來源。但環保局仍利用日間或半夜前往當地進行巡、稽查，總計查訪約一百處可疑場所，結合環保署、工研院等單位資源，並引進傅立葉轉換紅外線光譜儀（FTIR）、熱顯像儀、電子鼻、風速風向儀等多種科學儀器輔助，進行可能污染物判讀，最後透過模擬分析及污染物比對後，確認當地異味污染來源主要來自位於金光明寺上風處的大同公司與德侑公司，已陸續對兩家公司開罰總計105萬元，同時輔導兩家公司作長期改善措施規劃，環保局並非消極不處理。