西港香鹿耳門請媽祖 神轎藝陣綿延數公里

廟宇廣場一早就擠入信徒及遊客。（記者邱灝唐攝）

2018-05-31 16:44

〔記者邱灝唐／台南報導〕有著234年歷史、3年1科的台灣第一香「西港香」今日抵達台南市鹿耳門天后宮，迎請「鹿耳門媽祖」參與往後3天的遶境活動，信徒、遊客、轎班及文武藝陣等人潮一時間湧入村庄，隊伍綿延數公里，顯見台灣對宗教文化的熱情。

看熱鬧的人潮今日一早就擠滿廟宇廣場，而藝陣也陸續抵達，除了有由百人組成的蜈蚣陣之外，金獅陣、宋江陣、白鶴陣等文武藝陣，都讓民眾大飽眼福，現場更於西港慶安宮的3頂王轎到場後，氣氛最為熱鬧。

天后宮表示，神明被恭請到外地友宮向來是台灣民間信仰的家常便飯，但是像這次的規模可說是相當少見，除了西港到安南區之間近百個村庄及廟宇都會到場參與，各縣市的進香團更於前幾日就來卡位，例如來自基隆的「阿西進香團」便有上千人的規模。

如此盛大的規模讓西港香有著台灣第一香的稱號，而且參廟的隊伍更是綿延數公里，在濱海公路上形成長長的隊伍。廟方預估現場人數可達3萬人，並強調這場活動不僅是神明的交流，更是人的「媽祖情緣」，透過宗教文化緊緊繫起兩地居民的情感，可預見未來還會因西港香的永續發展而更加堅固，成為南台灣信仰圈的一大盛事。