「新北好市金讚獎」開跑！首推銀髮友善市場

2018-05-31 16:33

〔記者葉冠妤／新北報導〕第3屆「新北好市金讚獎」開跑！今年報名數量創新高，共37座市場、650個攤商一起角逐10個市集優勝獎及25個金讚名攤獎。今年也特地邀請飾演烏來嬤的國民阿嬤吳敏擔任評審，以銀髮族觀點出發，為市場提供的銀髮服務及設施評分，「鳥來嬤」今實地造訪泰山公有市場，大讚新北市場「揪搭心」。

「鳥來嬤」吳敏說，自己平時都在傳統市場買菜，傳統市場的人情味是其他地方感受不到的，但也常常必須提著大包小包，又擠又熱又累，這次實際走訪泰山市場後對市場印象完全改觀，新北市場逛起來好舒服，市場裡除了有冷氣，走道平坦寬敞且乾淨不溼滑，走累了還可以坐著休息，更有些攤商提供寄放貨或送貨回家的服務，對老人家的服務揪搭心！

新北市市場處指出，新北好市金讚獎除依不同市場類型及攤位特色訂定評核標準，將市場分為「觀光市集組」及「社區友善組」；名攤則分為「即食餐飲組」、「食品雜糧組」、「農產蔬果組」、「肉品生鮮組」及「生活百貨組」5組，今年還增加「銀髮友善市集奬」及「青年創新經營奬」。

新北市市場處長謝俊隆表示，近年除將市場公廁更換為坐式馬桶或裝設扶把，更協助市場與當地衛生所或社區合作，逐漸將市場定位為社區中心；此外，為鼓勵年輕人投入傳統市場，今年更新增青年創新經營獎，鼓勵攤商透過新思維打造創新經營模式，也期望透過市場競賽活動提供良性競爭平台，刺激市場思考改進方向，進而帶給民眾更舒適優質的菜市環境。