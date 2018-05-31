蜂炮、糕餅、剪紙超時尚 變身服飾穿上身

2018-05-31 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕蜂炮、糕餅、剪紙這些生活中的人文元素，台中家商流行服飾科學生全部穿上身！

台中家商流行服飾科年度學生成果發表會今年以人文為主題，服飾科二年級學生從生活中的人文元素找設計點子，學生以糕餅、蜂炮、剪紙、摺扇等發想，設計出多元服飾，讓在地文化與時尚結合。

流行服飾科主任廖慈純及指導老師徐孟筠指出，該科每年均會讓高二學生推出動態成果發表會，讓學生整合兩年所學，學生費時半年從服裝設計到運用縫紉、打版等技術，搭配飾品設計、專題企劃等展現學習成果。

今年以「人文、文人」為主題讓學生自由發想，結果學生想到茶藝、摺扇、糕餅，甚至鹽水蜂炮、剪紙、皮影戲等台灣在地常見的生活人文，轉化成設計點子。

學生張亦辰跟同組同學想到台灣的蜂炮聞名國內外，且是台灣獨有的風景，選擇以蜂炮放射及火花四射的元素設計服飾，設計出象徵火花的紅、橘、金色，配黑夜的黑色系的服飾極吸睛。

至於陳欣宜與同學則是選擇剪紙元素設計服飾，她說，傳統剪紙多有吉祥意味，她們將剪紙技巧運用到布料上，但布料太軟剪不出筆挺漂亮的圖案，或是剪完後圖案出現毛邊，試了2、3種布料才找到合適的布料製作，結果在剪布時又面臨考驗，只要不小心剪壞，就得整件重作，讓學生製作時壓力超大。

陳儀穎與同學則以糕餅元素融入服飾設計，運用糕餅咖啡色調與形狀設計，也讓服飾多了不同味道。

家商校長林怡慧指出，學生為準備這場服裝發表會，從準備過程中提升了設計與製作能力，更學習到互助合作等，學生應收穫滿滿。