尼泊爾7僧侶把鞋跑破求重建家園 台灣外景團隊決定這樣做...

尼泊爾7名僧侶靠馬拉松重建家園。（圖擷自Jason Lai臉書）

2018-05-31 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾Sindukot村7名僧侶靠著跑馬拉松比賽，希望能獲取籌措重建寺廟及家園的資金，他們不分寒暑辛苦鍛鍊，有的人3年不曾換過跑鞋，台灣外景團隊被他們的毅力與堅持感動，送上合腳的跑鞋，希望能讓他們有力量繼續跑下去，終有一天世界會看見這群不得了的僧侶。

一場馬拉松賽事之於不同的跑者，有不同的意義。對這7名尼泊爾僧侶而言，意義更是非同凡響。2015年4月，尼泊爾發生規模7.8級強震，造成9000人罹難，Sindukot村7位僧侶的家園與寺廟都遭到嚴重毀損，身為苦行僧的他們，根本沒有錢重建家園，直到他們把希望寄託在馬拉松賽事上。

尼泊爾近年來盛行越野跑車與馬拉松賽事，7名20出頭歲的僧侶，希望能在馬拉松比賽中得獎換取獎金重建家園，也希望一跑成名讓家鄉的需要被更多人看見，因此這群人不分晝夜、不分寒暑進行訓練，今年3月修道院中最快的男人拉瑪（Man Bahadur Lama）在一場賽事中獲得第10名，贏得10萬盧比（約新台幣4.4萬），比大多數尼泊爾家庭一年的總收入還高。

積年累月的跑，腳上的那雙鞋卻從來不曾換過，有的僧侶鞋子都快解體還是繼續穿著、有的鞋子更是從來沒合腳過，台灣節目《週三愛玩客》主持人賴俊龍、賴東賢出完外景，知道這些僧侶的故事後，決定替他們做點不一樣的事。

在許多人的幫助下，他們將NIKE跑鞋送往尼泊爾，成功在5月28日聖母峰馬拉松開賽前，讓這些僧侶們收到來自台灣的心意，僧侶們也很開心收到這份禮物，將合照PO

在臉書上獻上滿滿的感謝。

台灣外景團隊被他們的毅力與堅持所感動。（圖擷自Jason Lai臉書）

僧侶們雖然常常進行跋山涉水的訓練，但腳上的跑鞋卻早已千瘡百孔。（圖擷自Jason Lai臉書）