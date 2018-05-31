讓年輕人更認識自己家鄉 台南「關廟青」完成地方文化調查

關廟青推動的文化調查成果展，以及老茨音樂市集等，週六將在新埔里張家祖厝前舉行。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-31 16:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由台南年輕人許玓維等所組成的「關廟青」社團，歷時5個月，完成在地文化調查計畫，彙整工藝、產業、生態、美食…等特色，本週六將在知名的「彩繪村」新埔里舉行成果展，並以偕老巷內的張家祖厝為據點，開辦老茨音樂市集，熱鬧發表。

關廟青發起人許玓維說，社會持續演進中，由於各項的建設、變遷，讓在地風情逐漸消逝，新一代多不認識自己居住的家園特色，這項調查計畫是青年村落文化行動的具體展現，希望找回失去的經典歲月，邀請民眾參加成果展，感受故鄉魅力。

許玓維指出，這項調查是在文化部的支持下所進行，今年初啟動，運用關廟現有的特色元素，規劃了17里接力、走讀體驗、工藝列車、美食搜查線…等課程與活動，6月2日則結合老茨音樂會舉辦成果展，還有系列的文創市集，精彩呈現。

許玓維表示，調查成果有助於讓更多人看到故鄉的魅力，11月份信仰中心山西宮建醮時，成為遊客來台南體驗在地特色的重點首選，關廟青也能扮演文化大使的角色。

許玓維提到，位於舊許縣溪河階台地上的新埔里，以彩繪村聞名，在當地偕老巷舉辦成果發表，為傳統部落注入年輕活力，更具意義，而張家祖厝距今歷史超過240年，世代風貌值得民眾來品味。