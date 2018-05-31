蕉價慘跌、立委焦急 農委會允5元保底價收購下品蕉

2018-05-31 16:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕最近香蕉過於盛產，屏東產地如橫跨佳冬、林邊的大武丁地區，爆出香蕉每公斤僅1元賤價，農民氣急敗壞，不少農民見價如蕉土，真拿香蕉當肥料澆土，事情直到今天立委莊瑞雄質詢農委會官員後出現轉機，農委會副主委李退之允諾將以每公斤5元收購下品蕉。

屏東縣是全台香蕉最大產區，全縣現種植逾4000公頃香蕉，今年因為天氣太好，幾乎所有農產都豐收，但量多價崩，香蕉這幾天就傳出產地價每公斤1元的賤價，農民辛勤1年的心血血本無歸，日前農民向選區立委莊瑞雄陳情，直指「價格有夠低！」，要政府想辦法。

莊瑞雄接獲陳情後指出，香蕉產地價格從每公斤最高5元最低2元持續1個月後，不僅沒有好轉，還每況愈下，近1週更跌到每公斤僅剩1至3元，許多蕉農不堪賠本，乾脆把整車整車漂亮的上等蕉載去田邊堆肥，或煮成餿水餵豬。

蕉農陳情指出，1公斤的香蕉成本至少6元，從買香蕉苗、架黑竹架、灑肥料農藥，還要套袋，且這還不包含僱工採收的工錢，盤商收購1公斤1至3元根本是壓低行情，不如「整個車去丟掉」。

「蕉土戰」延燒，莊瑞雄痛批農委會這1個月來無視高屏蕉農哀鴻遍野，而且農糧署副署長蘇茂祥日前還對外指出香蕉產地價格最高每斤6元，屬夏季常見的價格，並未特別低，根本就是不知農民的疾苦。

莊瑞雄今天於經濟委員會就針對香蕉產地賤價一事質詢農委會，莊指出，蕉農幾乎已經和天災受災時一樣血本無歸，要求農委會拿出辦法，農委會副主委李退之則允諾，至少以每公斤5元「保底」價格收購下品蕉。

蕉農回應，對農委會政策雖然每公斤5元還是「了錢」，但看著辛辛苦苦種出來香蕉至少不要變成堆肥或餿水，還算勉強可以接受，更令人生氣的就是整件事又是盤商出來作亂，趁豐收機會剝削蕉農。

李退之面對莊質詢時，對每公斤5元的數字直到最後才以「是」回應，他坦言就是擔心保底卻變成「天花板」，不過莊瑞雄則是認為，香蕉的成本就是擺在那，沒有任何果農會想把成本超過6元的蕉當作肥料，3元？蕉農連工都僱不起。