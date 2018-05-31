放流秘密武器曝光！可望提升沙蟹苗存活率

澎湖海洋生物研究中心培育沙蟹苗，在通樑海草試驗區放流。（記者劉禹慶攝）

2018-05-31 16:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來面臨人為濫捕壓力，數量急速銳減的遠海梭子蟹〈俗稱沙蟹〉，澎湖海洋生物研究中心今日在通樑「海草移植復育試驗區」進，放流10萬尾蟹苗，並由同仁自行研發的秘密武器放流管，直接將蟹苗放入海草區，可望提升存活率。

2014年澎湖海洋生物研究中心在通樑內海，展開「海草移植復育試驗區」海草床復育計畫，種植單脈二藥草、甘草、卵葉鹽草5萬株，歷經4年後，海草植株由原來的100平方公尺，增加至520平方公尺，透過海草床植被隱蔽的功能，以降低放流蟹苗被掠食者捕食的機率外，海草床豐富的初級消費者如扁跳蝦、麥稈蟲、稚貝與稚螺等，也可提供所放流蟹苗的食物來源，以確保所放流之沙蟹種苗順利成長。

由於蟹苗在放流過程中，已有不少掠食者在中途等候攔截，使得存活率偏低，因此澎湖海洋生物研究中心自行研發管式放流，並加入抽水馬達，透過潛水人員下海定位，直接導引膠管進入海草區，並用海水力量將蟹苗沖入海草區，立即躲入海草區內，讓主任黃丁士讚賞不已，可望大大提升存活率。

黃丁士表示，澎湖海洋生物研究中心已掌握沙蟹繁衍的技術，每年培育百萬尾沙蟹苗放流，存活率約在22%左右，但許多未達上市體型就被採捕，因此呼籲民眾合理利用漁業資源，如體型過小（10cm以下）的沙蟹和抱卵的雌蟹都不要採捕，使其能夠在自然的環境下能夠大量的繁衍下一代，「一生最少讓沙蟹產卵一次」。

相關影音