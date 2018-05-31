核二廠二號機重啟 北海岸鄉親盼勿重啟

2018-05-31 16:31

〔記者俞肇福／新北報導〕台電公司、原能會今天在萬里區公所禮堂召開地方說明會，出席的金山、萬里鄉親表示，既然核二廠二號機跳機，就不要再讓他重新併聯啟動；核二廠目前已經做好準備，只等原能會核准通過，讓二號機重新啟動。

台電公司核二廠運轉組經理林調鈴簡報中指出，核二廠2號機3月28日升載過程中，因中子偵測系統信號動作引動安全保護系統運作使機組急停，原能會駐廠視察員現場立即確認機組安全停機，無輻射外洩之虞；林調鈴表示，因為必須在啟動過程中，才能找到最適合的參數。台電公司4月9日依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」規定，提出核二廠再起動之申請文件。

原能會表示，除了要求台電公司針對參數調校過程及研判機制不完備提出改善，未來數位化系統更新管制精進，包括動態調校前須提出參數之靈敏度分析及建立模擬分析。原能會要求台電公司提送之綜合檢討報告資訊，於台電公司官網公布。原能會要求台電再次檢視自起動至滿載各階段測試、調校，對機組穩定性之可能影響，以強化機組再起動運轉之安全。

北海岸鄉親李先生發言表示，當初建核電廠迄今，幾十年過去，從開始發電到現在，地方希望有緊急疏散道路，不然萬一發生事故怎麼辦，希望台電趕快興建。

金山高中退休老師江櫻梅表示，既然核二廠二號機已經停機，鄉親的心聲就是不希望重新啟動，希望不要再提心吊膽過日子。