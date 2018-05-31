核二廠二號機重啟 北海岸鄉親盼勿重啟

2018-05-31 16:31

〔記者俞肇福／新北報導〕台電公司、原能會今天在萬里區公所禮堂召開地方說明會，出席的金山、萬里鄉親表示，既然核二廠二號機跳機，就不要再讓他重新併聯啟動；核二廠目前已經做好準備，只等原能會核准通過，讓二號機重新啟動。

台電公司核二廠運轉組經理林調鈴簡報中指出，核二廠2號機3月28日升載過程中，因中子偵測系統信號動作引動安全保護系統運作使機組急停，原能會駐廠視察員現場立即確認機組安全停機，無輻射外洩之虞；林調鈴表示，因為必須在啟動過程中，才能找到最適合的參數。台電公司4月9日依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」規定，提出核二廠再起動之申請文件。

原能會表示，除了要求台電公司針對參數調校過程及研判機制不完備提出改善，未來數位化系統更新管制精進，包括動態調校前須提出參數之靈敏度分析及建立模擬分析。原能會要求台電公司提送之綜合檢討報告資訊，於台電公司官網公布。原能會要求台電再次檢視自起動至滿載各階段測試、調校，對機組穩定性之可能影響，以強化機組再起動運轉之安全。

北海岸鄉親李先生發言表示，當初建核電廠迄今，幾十年過去，從開始發電到現在，地方希望有緊急疏散道路，不然萬一發生事故怎麼辦，希望台電趕快興建。

金山高中退休老師江櫻梅表示，既然核二廠二號機已經停機，鄉親的心聲就是不希望重新啟動，希望不要再提心吊膽過日子。

  • 行政院原子能委員會31日到萬里區公所5樓會議廳召開地方說明會，向北海岸鄉親說明二號機停機原因及檢討。（記者俞肇福攝）

    行政院原子能委員會31日到萬里區公所5樓會議廳召開地方說明會，向北海岸鄉親說明二號機停機原因及檢討。（記者俞肇福攝）

  • 北海岸鄉親李先生質疑台電公司，核二廠興建迄今，遲遲未興建疏散道路，萬一發生事情逃難不及。（記者俞肇福攝）

    北海岸鄉親李先生質疑台電公司，核二廠興建迄今，遲遲未興建疏散道路，萬一發生事情逃難不及。（記者俞肇福攝）

  • 行政院原子能委員會今天到萬里區公所五樓國際會議廳召開地方說明會，現場出席鄉親只有2、30人，反應冷淡。（記者俞肇福攝）

    行政院原子能委員會今天到萬里區公所五樓國際會議廳召開地方說明會，現場出席鄉親只有2、30人，反應冷淡。（記者俞肇福攝）

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