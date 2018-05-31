毛寶貝散熱不易 扁臉犬飼主更要當心

新北市動保處建議飼主，夏季應選擇清晨或傍晚時分再帶毛寶貝到寬敞通風的寵物公園盡情奔跑，否則容易導致犬隻中暑。（新北市政府動保處提供）

2018-05-31 16:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕北台灣屢飆高溫，新北市政府動保處提醒飼主為犬貓做好通風和補充飲水，因為犬隻僅靠舌頭和腳底散熱，容易中暑，建議飼主為毛寶貝剃短毛髮、準備涼墊。而扁臉和皺縮鼻子的犬隻如巴哥犬、北京犬、英國鬥牛犬、西施犬、法國鬥牛犬和拳師犬，因生理構造特殊，容易因散熱不易或呼吸不順而中暑，更需要保持環境通風和提供足量飲水。

新北市動保處建議飼主，夏季應選擇清晨或傍晚時分再帶毛寶貝到寬敞通風的寵物公園盡情奔跑，宜人的溫度能讓毛寶貝動得更健康，否則炎熱天氣除了造成毛寶貝精神不佳、食慾下降，烤得炙熱的柏油路也容易燙壞毛寶貝的腳掌，甚至造成掌墊脫落。

動保處也建議飼主帶犬隻到15座寵物公園兜風，除了中和動物之家、板橋動物之家提供毛寶貝運動、休憩，新店的陽光公園更是飼主夜間帶著毛寶貝運動的熱門場所。

農業局長李玟表示，飼主千萬不可以把犬貓關在沒有空調或通風差的車內，倘若飼主因一時疏忽，將毛寶貝關在車內而受傷，可依動保法第30條第1款規定，處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，若寵物不幸休克死亡，飼主會面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。