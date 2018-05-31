塞萬提斯西語賽 靜宜大學囊括前3名

靜宜大學在「2018塞萬提斯西語賽」大放異彩。（記者張軒哲攝）

2018-05-31 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕為推廣多語文化，高雄市政府、江華教育基金會及文藻外語大學合辦「2018塞萬提斯西語競賽」，靜宜大學西文系學生展現學習成效，以專業表現，在眾多強手中脫穎勝出，包辦前三名及最佳人氣獎。

「塞萬提斯西語競賽」由西班牙、薩爾瓦多駐台使節，與美國AIT西語裔官員擔任專業評審，經激烈資格初審及初賽，全台僅10名選手入圍決賽，靜宜大學西文系學生葉星和、鄭名格、李孟翰一舉囊括前三名、鄭名格並榮獲最佳人氣獎。

西文系主任林姿如指出，塞萬提斯是世界名著《唐吉訶德》作者，也是西班牙語世界的精神領袖，目前西語界最高的文學獎項，即以塞萬提斯命名。

林姿如表示，為培養西語專才，靜宜西文系為大一、大二學生規劃密集的西語基礎課程訓練；針對大三、大四學生未來的升學及就業，開授專業課程，聽說讀寫譯的暢達能力力，並具備西語國家的文學、文化、經貿、觀光等專業素養。畢業校友不論升學或就業，均有傑出表現，鼓勵學生踴躍參與國內外賽事，激發潛力、展現學習成效，提升競爭力！

到靜宜學習西語是最正確的選擇！從西班牙來台超過15年的西文系助理教授胡安指出，因系上規劃專業課程、學校提供優質的國際學習環境，讓參賽學生包辦競賽前三名。鼓勵學生透過遊留學制度，到西語國家體驗文化、增進語言能力；藉由音樂、電影及網路等多元方式，生動有趣的學習西文。

「塞萬提斯西語競賽」有別於傳統演講比賽，選手需經自我介紹、生活情境演繹PK賽、偶像劇西語配音等3關考驗。參賽者以說學逗唱及「達人秀」等多元方式自我介紹，還需詮釋不同的生活情境題，並進行PK賽，也挑戰以西語解釋戲劇中的諺語，為「我可能不會愛妳」、「大愛電視劇」、「新兵日記」、「龍飛鳳舞」、「春花望露」等偶像劇、閩南語古裝等劇配音，讓評審融入劇情，考驗參賽者臨場反應。評分項目包括西語發音及語調、演說內容的流暢度、情感表現、臨場反應，還有服裝儀態、儀容風度、舉止動作及時間控制等。

個性樂觀開朗、勇於表達想法的靜宜西文系碩一葉星和表示，在師長鼓勵下參加競賽，很開心拿下冠軍。競賽中，他製作「自我介紹」創意影片，重新填詞、翻譯及改編經典歌曲「我的未來不是夢」，獲得極大迴響。印象最深的是「影片配音題」，他抽到「新兵日記」，因人物對話內容多、速度快，深具困難及挑戰，他希望畢業後能申請海外替代役，發揮西文所學專長。

獲得第二名及最佳人氣獎的西文系四年級鄭名格則感謝林姿如主任與胡安老師，從北到南不辭辛苦的陪伴與指導，讓她感受到身為靜宜人的幸福！參賽最大收穫就是認識很多西語同好，大家在相互鼓勵中建立友誼、學習進步，鼓勵學弟妹參與競賽，會有意想不到收穫。