長照服務體系難找？中市府：推全國最好長照地圖

長照服務體系倍增，民眾抱怨找不到，民進黨議員要求建置長照服務資源地圖。（記者黃鐘山攝）

2018-05-31 16:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市長照需求人口直逼8萬，市議員張玉嬿、蔡雅玲今天在議會指出，長照佈建ABC服務體系倍增，但民眾卻找不到，要求建置長照服務資源地圖，跟上佈建速度；市府允諾，7月推出全國最好的長照地圖，擴大服務對象。

張玉嬿表示，長照2.0以「社區整體照顧服務體系」擴大延伸為照顧生活館、日間服務中心、據點的ABC分級概念，中市從去年11A、14B、33C增到今年38A、289B、157C，成長非常快，照顧服務體系涵蓋率96.6％。

她也說，全市老人超過32萬人，預估長照需求人數約7萬8千人，但現在服務個案數僅約1萬9千多人，顯見有許多家庭並不知道、也不了解長照制度，台中長照服務資源地圖也尚未建置，民眾難以找到就近服務地點。

蔡雅玲也說，長照政策如火如荼展開中，照服員、照顧管理專員應該儘速補足；議員要求，儘速建置長照服務資源地圖，跟上服務體系佈建速度，並應廣為宣導服務專線1966，畢竟政府花費資源，也得有民眾多加使用才有意義。

衛生局長呂宗學表示，台中A級長照生活館自有特色，會全力達成一區一館的目標，照服員、照專也會想辦法增加，提高長照涵蓋率；副市長林依瑩指出，預計7月推出全國最好的長照服務資源地理地圖，讓市民找的到，落實看的到、用的到的長照服務。