藍營質疑缺電台積電N3廠怎麼辦？南市府：供電沒問題

2018-05-31 16:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡育輝、王家貞、洪玉鳳和李中岑，今天召開記者會三問市政府，民進黨執政說好的不缺電，結果去年全台大停電，昨天苗栗又大停電，下一個呢？這樣如何拚經濟，台積電三奈米廠（N3）將降落台南，真沒問題嗎？南市經發局副局長蕭富仁表示，中央和地方全力配合，台積電N3廠供電將不成問題。

蔡育輝表示，民進黨全面執政無預警停電、跳電，電壓不穩，讓國內企業提心吊膽，以他自身經營塑膠業工廠為例，上次全台大停電，塑膠成品出不來，全都成了一堆廢料，虧了上百萬國家也沒賠償損失，現在天氣熱的受不了，工廠用電當然會增加，結果收到公文說，如果企業超過限電標準，電費將會提高60%，沒有穩定的電，影響工業和民生用電，這將影響台灣爭取外資投資。

蔡育輝等人要求台南市政府正視台積電N3廠的問題，中小企業都擔心跳電問題，將落腳於台南的台積電N3廠提出125萬瓩的用電需求，電將從何而來？而且中央現在汰換耗電設備編列3.89億元只補助機關、服務業和學校，一般老百姓的家戶完全享受不到，要求民進黨政府比照馬英九，落實家戶汰舊補助，才能有效節電。

經發局副局長蕭富仁表示，南科園區現有電力足夠供給台積電N5廠，台積電N3廠（預計2022年量產）需要的電力的確不足，因此未來會朝回收電力、增設臨時變電所和超高壓變電所來因應，供電將不成問題。至於台南的光電因為多年推廣，社區申請光電件數已達4650件，可產生的電力已達445百萬瓦，佔全國的16%，也會加強節電宣導。