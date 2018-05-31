舌癌單親爸賣西瓜 認購電話湧入專線

2018-05-31 15:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕雲林縣四湖鄉瓜農呂榮騰（西瓜爸爸）罹患舌癌，單親扶養2名女兒及年邁雙親，醫師建議開刀治療，心繫家計的他，決定咬牙賣完這一季西瓜才去開刀治療，經媒體報導，引發民眾熱情認購，長期服務西瓜爸爸的陽光基金會雲嘉中心湧入詢問電話，西瓜爸爸感謝各界協助，提醒民眾電話預訂，將依訂單順序出貨。

陽光雲嘉中心主任崔詠欣表示，中心在雲嘉嘉縣市服務約300戶罹患口癌導致生計陷困家庭，陽光服務顏損弱勢家庭今年需3000萬元經費，亟需民眾伸出援手幫助更多如同西瓜爸爸的家庭渡過難關。

西瓜爸爸11年前罹舌癌三期，開刀切除1/3舌頭，辛苦撐過放射線治療及化學治療。因顏面受損、說話不清楚，許多人對他敬而遠之，他眼淚往肚裡吞，直到參加陽光基金會舉辦講座，在口友們鼓勵下，開始做復健，舌頭靈活度大為改善，讓他重拾信心和希望，並學習種西瓜扛家計，摸索3年，終於種出大又甜的西瓜。

崔詠欣說，陽光基金會服務經驗顯示，許多身為一家之主的口友大哥雖不擅社交，卻非常有責任心，罹癌後家庭頓失經濟來源，有口友為照顧一家老弱，大病未癒即復工，或孩子無法依志向升學，甚至須輟學養家，呼籲民眾與陽光基金會一起扶助這些家庭一把，協助他們翻轉人生。陽光基金會臉書網址：（www.facebook.com/Sunshine.Taiwan/posts/10156616760437625）。