打電動也能出頭天 大德工商斥資百萬打造電競教室

培訓電競產業人才，大德工商斥資百萬打造雲嘉地區最專業的電競教室。（記者黃淑莉攝）

2018-05-31 16:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕電競產業產值可觀，且列入2022年亞運正式比賽項目，為培訓、發掘雲嘉地區電競產業人才及選手，大德工商與蜂鳥電競公司簽訂產學合作策略聯盟，斥資百萬元在校內打造專業電競教室。

大德工商校長涂金助與蜂鳥電競執行長洪偉哲今天在學校簽定策略聯盟，並一起為「電競產學研發中心」揭牌。

洪偉哲表示，電競產業近年來超夯，不只各種電競比賽，更帶動周邊各項產品，不管在學校、產業界都可說是蓬勃發展最好時期，最需要、最欠缺就是人才，期望透過與學校合作培訓學生專業能力。

大德工商副校長張錫輝指出，電競產業在國內剛起步，因此學校在電子商務科裡規劃電競課程，由電競產學研發中心規劃相關人才培育課程、產業環境分析及職業選手未來輔導規劃。

張錫輝說，學校斥資百萬元打造最新的電競教室，不僅採用電競桌機內建、高階顯卡、電競螢幕、電競椅等周邊外，也設立賽評主播台、直播轉播台等各項專業裝備設置，未來將成為校際盃、雲嘉區比賽及培訓基地。

在電競教室練習的學生丁建復開心地說，以前打電腦遊戲父母都很認為沒用，要偷偷打，現在他們知道電競競賽有獎金、有前途，不再像以前完全禁止，期許自己能為國爭光。