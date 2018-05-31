低壓帶在發展 氣象局：週日前後雙颱可能生成

鋒面來臨前夕，全台壟罩在暖氣團內。（資料照）

2018-05-31 15:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鋒面來臨前夕，全台壟罩在暖氣團內，台北今天中午高溫飆到37.3度，今年台北超過35度的高溫天數已有14天、37度以上已有5天，再創歷史新高；中央氣象局預估，今晚起到週一受鋒面影響，大台北地區可望消暑，高溫降至27度左右。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，目前南海及菲律賓東方海面各有一個低壓帶在發展，不排除週日前後會有雙颱產生，是否會影響台灣還要看未來走向。目前預估南海附近的熱帶系統發展為颱風以後，可能往北進入海南島，一路朝中國前進，對台影響機率低，至於菲律賓東方海面的熱帶系統可能往北移動到台灣東部外海，若太平洋高壓東退，該系統距離台灣較遠，影響就會降低，若高壓增強，可望帶來水氣。

中央氣象局表示，明起到下週日受鋒面影響，降雨範圍擴大，全台各地皆有機會出現陣雨或雷雨，有降雨時相較於前段時間氣溫略降，悶熱感將緩解，大台北及宜蘭地區高溫降至27~29度，北台灣約29~30度，中南部不受影響，高溫仍有33、34度。

下週一鋒面北移，還有殘留水氣，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及中部山區也有局部短暫雷陣雨。