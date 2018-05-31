整建楊傳廣鐵人紀念館 台東待評估

2018-05-31 16:32

［記者黃明堂／台東報導］亞洲鐵人楊傳廣的台東市舊居外牆還高掛著奧運的勝利標誌，但「鐵人之家」早已失去光芒，縣議員方賢仁建議縣府買下，整修規劃為「亞洲鐵人紀念館」，縣府教育處表示要先爭取到經費，才能進一步處置。

台東阿美族人楊傳廣在1960年為台灣奪下第1面奧運銀牌，「亞洲鐵人」的傳奇在台灣傳頌了數十年。台東縣政府在他為國爭光後，特別撥款在楊傳廣老家馬蘭部落，興建1棟2樓的洋房，取名「鐵人之家」，外牆嵌有1960奧運及10項運動的標誌，曾是遊客慕名參觀的景點。

鐵人之家位於馬蘭里巷內、緊鄰馬蘭國小，除了這棟建築，生前篤信道教，還當乩童的楊傳廣，還在旁邊蓋了一間神壇，取名「馬蘭道場」。

縣議員方賢仁今天在縣議會質詢時說，楊傳廣家屬有意願要把房子賣給縣政府，希望縣政府接手，整修為亞洲鐵人紀念館，讓台東的驕傲傳承下去。

不過，縣長黃健庭說，早在妻子陳怜燕擔任文化局長時，就曾評估以「楊傳廣故居」方式來保留，不過，目前最大的問題是，縣府擁有的只有楊傳廣拿下奧運銀牌時的撐竿跳竿，缺乏足夠的文物來豐富內涵，如果只是建築物，意義不大。

教育處則表示，買建築物必須花很多經費，要爭取中央補助，才可能買下建館。