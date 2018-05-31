二手環保購物袋免用取用 南市104店家加入袋袋相傳

2018-05-31 15:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推動「袋袋相傳大台南幸運一二三」減塑活動，今年在永康區25家全家便利商店設置二手環保購物袋取用及捐贈點外，並擴及有機食品、流行生活館、藥妝、五金百貨業，目前全市已有104處店家加入袋袋相傳行列，免費提供幸運環保購物袋供顧客使用。

環保局說，今年新增的75處取用點，除了全家便利商店，有機食品里仁門市、美華泰流行生活館更是全市10多個門市一同參與。商店空間有限的台安連鎖藥局、佑全保健藥妝、早安藥師藥局等藥局藥妝店，也排除困難設置二手購物袋取用點。此外蜜鄰超商、燦坤3C及小北五金百貨也設二手購物袋取用點，一同推動袋袋相傳。

環保局自105年推出「袋袋相傳大台南幸運一二三」活動，向民眾募集家中不用的紙袋，經整理後製作成有QR Code履歷的幸運環保購物袋供民眾免費取用，並鼓勵用完再捐回供重複使用，迄今己有5萬多個二手購物袋被民眾取用，展現源頭減塑成效。

環保局呼籲消費者響應「自備、少買、重覆、捐贈」，一人一袋重覆再用，養成不購買塑膠購物袋的新消費行動，實踐綠生活。更希望業者響應袋袋相傳減塑活動，免費提供幸運環保購物袋供顧客使用，相關資訊可洽環保局，或至南市環保局網站點選「環保快訊」查詢。