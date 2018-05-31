自走車、四軸飛行器入校園 國小學童當創客

小一到小三學生進行babame自走車的闖關，新奇、有趣的遊戲，立刻吸引所有孩子學習的專注力。（圖由緯創wikidue程式設計學院提供）

2018-05-31 15:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市建功國小家長會邀請緯創wikidue程式設計學院到校，讓全校學生分齡體驗操控自走車、四軸飛行器，從遊玩樂趣中，學習透過電腦基礎程式編碼，並訓練團隊合作、解決問題等能力，落實創客教育。

緯創資通股份有限公司為資訊及通訊產品專業設計及代工廠商，公司今年成立緯創wikidue程式設計學院，希望透過校園深耕計劃，目標讓全台100所小學約10萬名學童，都能體驗最新的數位教具。

緯創wikidue程式設計學院今天造訪全台第5所、苗栗縣第1所小學建功國小，為全校1～6年級學童，進行體驗課程；學生在專業老師協助指導下，結合資訊科技、解決問題、實作體驗等內容，讓學生透過平板電腦來控制自走車或四軸飛行器，親自操作體驗，並設計目標完成任務。

小一到小三學生進行babame自走車的闖關，新奇、有趣的遊戲，立刻吸引所有孩子學習的專注力，講師透過現在最夯的Scratch程式積木教學，讓孩子都能很快速的上手，並發現原來學程式編碼「這麼簡單而有趣」；小五和小六學生則是進行法國parrot mambo fly的四軸飛行器體驗，讓孩子從起飛、降落、返程循環飛行體驗操控室內機的樂趣。

學院苗栗地區代理人Vicky表示，苗栗地區有興趣導入的培訓單位都可以與她聯絡，所有的體驗課全程都是免費，讓孩子可以認識最新最棒的程式教育。電話：0988-092313。