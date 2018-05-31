感人！為了救媽媽 4姊妹搶著捐肝腎

婦人蘇蔡秀枝（右2）接受小女兒捐肝（左2）、二女兒捐腎（左1），以及術後在三女兒（右1）照顧下，重獲新生。（記者方志賢攝）

2018-05-31 15:03

〔記者方志賢／高雄報導〕61歲婦人蘇蔡秀枝因肝硬化、腎衰竭住院治療，為幫她脫離病魔折磨，4名女兒搶著捐肝、腎，經比對由蘇家二女兒及小女兒分別捐出腎臟及肝臟，並經歷2次移植手術後，蘇媽媽得以重生，近日將出院，她今含淚的說，「感謝女兒捐出年輕的肝、腎，讓我能健康活下去！」

屏東小琉球的蘇蔡秀枝，因末期肝硬化合併大量腹水、肋膜積水，今年3月到高雄長庚醫院求診，診斷罹患自體免疫性肝硬化併腎衰竭，醫師評估需接受肝臟及腎臟雙器官移植，才能活命。

蘇媽媽有4個女兒，得知媽媽必須移植肝、腎，都爭相要捐器官救媽媽，但母愛偉大，即使病痛折磨，她也不捨女兒捐器官，幾經家庭會議討論及醫師說明捐贈器官的安全性，蘇媽媽才接受移植手術。

高雄長庚肝腎移植小組醫師巫奕儒表示，根據美國洛徹斯特大學醫學中心對743位移植患者的研究，肝腎同時衰竭的患者，換肝未換腎，5年存活率僅40%，若肝腎都移植，存活率上升到80%，且生活品質改善，因此建議蘇媽媽接受肝腎雙移植手術。

4月3日先由肝臟移植團隊，取出27歲小女兒蘇欣君60%肝臟，移植到蘇媽媽的身體，捐肝手術出血量僅40cc，受肝手術也順利完成。

蘇媽媽術後腎臟衰竭仍無改善，5月19日，經肝臟移植團隊巫奕儒醫師帶領的腎臟移植小組進行腎臟移植，先取出蘇家二女兒蘇欣嫺左腎，植入媽媽體內，蘇媽媽接受女兒肝、腎後，不僅腎功能恢復正常，脫離洗腎，且精神奕奕，食慾活力也大增，整個家庭又恢復活力歡樂。