132個路燈基座完工3年 路燈還沒個影子

2018-05-31 14:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市梅林、湖山里出現132座路燈有基座卻沒有燈的怪現象，完工3年來基座突出的螺絲就像潛在的殺手，讓民眾生活在不安全的環境中；中水局湖山水庫管理中心表示，因配合地方需求，路燈分二階段施工，預計6月底開始裝燈，會要求包商年底前完工。

配合湖山水庫興建，中水局在斗六市梅林及湖山里推動各項綠美化措施，包括路燈建置，其中雲213、雲214縣道出現132個路燈基座，已完工約3年，但至今未裝上路燈，路燈基座突出的螺絲裸露在外，竟成為隱型殺手，已有民眾騎機車或開車誤撞，所幸只受輕傷，但沒人能保證會一直都那麼好運。

縣議員李建志表示，中水局在湖山水庫附近5個里建置了上千盞路燈，4年前同一個標案，為什麼要切割留下湖山里這132盞路燈不做？他質疑是「假變更，真綁標。」

斗六市代表會主席陳明章也說，中水局路燈只做基座，卻未設路燈，市民代表沒有人知道這件事，如果沒有里民反映，他也不會知道，他懷疑裡頭有文章。

湖山水庫管理所主任李炎任則解釋，路燈問題沒有那麼多陰謀論，今年底就可以解決。

李炎任表示，4年前工程施工時，規劃設置的路燈規格都相同，高約8米，其中雲213、雲214縣道因道路較窄，台電認為可能碰觸高壓電線，建議降低電燈高度，市公所則希望把高壓納氣燈具改為LED燈，地方則希望路燈能有地方特色，以利觀光，並在湖山巖等觀光區增加路燈數目，中水局為滿足各方需求，才變更設計，增加路燈基座但不設路燈，132座路燈則另找預算設置。

李炎任說，後來將132個路燈納入總預算1.3億元的第3期綠美化工程中，為尊重地方對綠美化工程的意見，與地方就開過12次會議，光設計標就花了一年多時間，目前綠美化工程已發包施工一年多，因路燈工程安排在最後施工，所以拖的比較晚，預定6月底就會進場施工，他會要求包商在年底前完工。