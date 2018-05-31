灌區外也可享灌溉 嘉南農田水利會農民反彈

一期稻作正值抽穗，除供七停七外，嘉南農田水利會不但出動自己的抽水機，也徵調民間抽水機抽取農田排水（迴歸水）補充農田供灌。（資料照）

2018-05-31 16:11

〔記者楊金城／佳里報導〕嘉南農田水利會昨天在佳里區管理處舉辦水利會改制公務機關說明會，農委會的說帖中指出灌區外的耕地也會享受到灌溉服務，引起灌溉小組長、會員農民反彈，農民說，現在水都不夠了，還分給非灌區的農田，「頭殼壞去嗎？」

包括出席的會務委員陳世輝、黃進來、顏東義和會員農民都要求水利會要確保會員農民的農業用水權。水利會總幹事邱清義說，說明會目的在彙整基層小組長、會員、掌水工的意見，提報農委會；他也強調說，如果要增加供灌給灌區外的農田，前提是中央要設法開闢新的水資源。

農田水利會組織通則今年1月17日立法院修法通過將會長改官派，全台17個水利會升格改制公務機關。嘉南農田水利會第4屆會長、會務委員任期原在昨天到任，今起延長任期2年4個月到2020年9月30日。

水利會改制官派，修法前爭議不斷，嘉南農田水利會應會務委員要求，在嘉南7個灌區的管理處舉辦水利會改制公務機關說明會，許多會員農民對確保農業用水水權感到憂心，佳里區處昨天是最後1場說明會。

擔任民進黨台南市黨部執委、蔡英文競選總統嘉南農田水利會後援會總會長的陳世輝表示，水利會改制是出賣農民，小英說要對農民好一點，根本沒有，農民要用選票教訓民進黨。

說明會上，水利會也僅發給農委會印製的農田水利會改制升格公務機關的摺頁宣傳單，小組長們說「根本看不懂」，不知如何向農民交代。