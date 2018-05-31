為了甜甜的它 想選鄉長的人都來了

有意參選的福興鄉長的人，包括鎮平村長許誠龍（圖左）、前福興鄉代表粘勝傑（圖中），以及縣政顧問蔣煙燈（圖右）為了促銷家鄉西瓜，暫時把選舉放一邊，先當西瓜代言人再說。（記者劉曉欣攝）

2018-05-31 15:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選舉先放一邊，為了促銷彰化縣福興鄉好吃的西瓜，有意投入鄉長選舉的3位人選，今天都來到福興鄉公所，大口吃西瓜，賣力抱起西瓜進行接力賽，3人都異口同聲說「福興西瓜，好吃啦！」

福興鄉是彰化縣西瓜產區，每年都會在盛夏舉行西瓜節來促銷西瓜，福興鄉長粘禮淞說，今年雨水少，西瓜品質好，甜度高，產量大，更要用力促銷福興西瓜，希望民眾能夠多買西瓜來消暑解渴，因為「天然ㄟ尚好」！

由於粘禮淞即將2屆任滿，年底的鄉長選戰，已有3人表態參選，分別是鎮平村長許誠龍、前福興鄉代表粘勝傑，以及縣政顧問蔣煙燈，其中，蔣煙燈為民進黨籍，而許誠龍、粘勝傑均為國民黨籍。

國民黨福興鄉黨部主任王智生表示，有關福興鄉長提名作業方式，將等鄉黨部委員會開會討論決定再說。

福興西瓜節將於6月3日在4村聯合集會所暨老人會館舉行，屆時將有西瓜趣味競賽，包括西瓜挑重、西瓜接力與西瓜大胃王；並舉辦西瓜大賽，品質組以果重、外觀、糖度與肉質來評分；重量組則以秤重選出「西瓜大王」。

彰化縣福興鄉長粘禮淞肩挑西瓜。（記者劉曉欣攝）

彰化福興是西瓜產地，小朋友跳舞歡慶今年盛產。（記者劉曉欣攝）