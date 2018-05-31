水產品「包冰」唬很大？ 中市府：標示不符罰4萬元以上

2018-05-31 14:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕民眾食用火鍋愛用冷凍水產品，市議員張雅旻今天在議會說，水產品一下鍋就縮水，才知「包冰」這麼多，而且有成份不明、標示不清、灌水增重等問題；衛生局回應，退冰後「淨重」若不符原標示，開罰4萬元起跳，將進一步稽查。

張雅旻在議會質詢指出，海鮮火鍋的冷凍魚片放進湯裡，涮不到幾分鐘竟然撈不到魚肉，原來都魚片「包著很多冰」。蟹管肉也是一樣，包冰率高達73%，包裝標示毛重580±5%g，實際淨重135g，只有包裝的20%。

她又說，一包又大又厚的蟹管肉高達百元，退冰實物只有20%，這是過度包裝誤導民眾，也涉嫌灌水、偷斤減兩，「包冰」用的水質也令人憂慮，標示又小不清楚，甚至沒有標示，消費者權益大受影響。

張雅旻表示，水產品「包冰」雖是合法加工作為，防止與空氣接觸產品變質，也避免遭受二次污染，但「包冰率」應該要有規範才行，一般來說多在10%至20%範圍，衛生局也未針對水產品「淨重」標示有違規裁處，要求落實稽查。

衛生局食安處說明，食安法規定水產品應標示退冰後「淨重」，若以標示誇大、不實或易生誤解，得處4萬元至400萬元，除輔導業者標示務必符合規定外，也將成立專案小組針對製造端及販售端包冰水產品進行產品標示稽查。