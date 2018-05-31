抗議縱容違章工廠 環團批：把人當吳郭魚養！

2018-05-31 14:05

〔記者李欣芳／台北報導〕為抗議政府處理農地違章工廠，採取臨時工廠登記展延又放寬，環保團體上午前往行政院表演行動劇，諷刺農地遭污染後，國人食用高污染農產品，就要學習吳郭魚的生存能力，砲轟政府處理違章工廠問題的態度，就像把人當吳郭魚養！環團並說，政府態度不改，年底將用選票給予制裁。

地球公民基金會指出，5月17日彰化縣長魏明谷與行政院政務委員張景森，率隊前往鹿港萬興宮與在地違章工廠業者舉行說明會，在現場，張景森承諾頂番婆地區採新訂擴大都市計畫，解決頂番婆違章工廠問題。各立委也紛紛於選區承諾工廠管理輔導法的臨時工廠登記展延支票。不過，環團呼籲，農地違章工廠不能放寬、展延、也不能就地合法。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，違章工廠在農地上產生的高污染，不只影響食安，也影響到國人健康，還影響到農安問題，政府面對非法工廠是這樣的態度，還有環境正義嗎？現在要把非法工廠合法化，難怪當地農民要抗議「這政府是不是瘋了？」。環團一定會用選票來抵制這個政府。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀表示，政府處理違章工廠問題的態度，就像把人當吳郭魚養，未來民眾只能想著如何在高污染的環境下生存，就像吳郭魚可以在高污染的河川繼續活下來一樣。