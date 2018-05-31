百元鏡頭打造智慧機器人 清華創新AI技術奪冠

資工系助理教授李濬屹（中）指導學生團隊打造「NVISION II 智慧自主機器人」。前排左起為陳昱名、洪章瑋；後排NVISION影片製作人蔡侑良導演（左起）、李濬屹、蕭興暐。（圖由清大提供）

2018-05-31 14:14

〔記者王駿杰／新竹報導〕機器人造價一定不凡？清大資工系助理教授李濬屹帶領學生團隊打造新一代「NVISION II 智慧機器人」，不同於傳統機器人全身裝滿感測器來偵測周遭環境，它僅以1個幾百元視訊鏡頭，透過深度神經網路分析，就能辨別人、車、建物，能跟著人走，也會自動閃避障礙物。

李濬屹指出，前年在電梯中看到1張機器人競賽的海報，引起他的興趣，便一頭栽進AI人工智慧與自主機器人的研究領域。他發現，「很多機器人全身裝滿感測器，價格非常高昂；掃地機器人要撞到東西才會轉彎，為何不能繞過去呢？」

因此，李濬屹用視覺辨識技術框出真實世界影像中物體的輪廓，再分析光影、色澤、材質，分別予以定義轉換，讓人變成紅色色塊，移動車輛變成藍色色塊，讓機器也能懂。

李濬屹表示，這套系統主要把機器人在真實世界中拍到的影像，利用深度學習技術自動塗色，標記出看到的物體，可讓機器人在虛擬世界中學習過去在真實世界才能學到的經驗，將可大量節省訓練機器人的時間及成本，避免訓練過程可能造成周遭人事物的損壞。

李濬屹指出，他帶著清華資工系學生洪章瑋、陳昱名、楊炫恭、蕭興暐、蕭子謦、賴思頻所組成的團隊，打進今年3月在美國矽谷舉辦的Jetson開發者挑戰賽，於80個國家團隊中勇奪冠軍，團隊還應全球最頂尖的人工智慧國際研討會之一的IJCAI之邀，將於7月赴瑞典發表研發成果。