瑞芳高工「柑仔瀨藝文聯展」 展出奧地利金牌攝影作品

邱榮錦作品「哈薩克牧民轉場」，甫從150多個國家、1萬多件作品中脫穎而出，贏得「2018奧地利國際攝影巡迴賽」金牌，氣勢恢弘。（瑞芳高工提供）

2018-05-31 13:15

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳高工第2屆「柑仔瀨藝文聯展」將於明天登場，展出攝影、書法、詩學共45件作品，邱榮錦甫於「2018奧地利國際攝影巡迴賽」奪得金牌獎的作品「哈薩克牧民轉場」，也在其中，氣勢恢弘動感十足，讓人留下深刻印象。

瑞芳高工校長顏龍源指出，「柑仔瀨」位於現今瑞芳的柑坪里一帶，在瑞芳這個名稱未被廣泛使用前，「柑仔瀨」已是瑞芳的生活重心，後來人口與商業中心逐漸轉移至「龍潭堵」（現在的市中心），柑仔瀨從此被瑞芳取而代之。瑞芳高工藝文中心以「柑仔瀨」為名，致力在地礦鄉人文的保存、教學與推廣，打造學校成為東北角地區藝術人文的交流與傳承中心。

「柑仔瀨藝文聯展」邁入第2年，有楊阿本「鑛鄉情懷」和林聰明「懷情以書」兩個常設展，其中，楊阿本的遺作「九份雜詠」，由基隆書法家蔣夢龍以書法寫成；「懷情以書」是林聰明的台灣諺語及歌謠書法作品，對保留台灣母語的關注與感情投注甚深。

攝影作品有「濃情化羽」、「台灣風情」及「世界人文」三個系列、18件，邱榮錦作品「哈薩克牧民轉場」，甫從150多個國家、1萬多件作品中脫穎而出，贏得「2018奧地利國際攝影巡迴賽」金牌，濃烈的牧民人文及恢弘氣勢，令觀者感動不已。

新北市瑞芳高工第2屆「柑仔瀨藝文聯展」，展出攝影、書法、詩學共45件作品。（瑞芳高工提供）

新北市瑞芳高工第2屆「柑仔瀨藝文聯展」，展出攝影、書法、詩學共45件作品。（瑞芳高工提供）