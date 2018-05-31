懸宕多年 竹市公道三都計變更案發布實施

市府今宣布公道三路都市計畫變更案公告發布實施，後續將啟動向竹縣府購地，預計今年底前辦理安置基地8米道路等公共設施開闢作業，健全竹市一環道路的完整性。（圖由市府提供）

2018-05-31 13:53

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市香山區與市區道路懸宕多年，現在終於有解！市府今宣布公道三路都市計畫變更案公告發布實施，後續將啟動向竹縣府購地，預計今年底前辦理安置基地8米道路等公共設施開闢作業，健全竹市一環道路的完整性。

這條懸宕27年的公道三新闢道路，歷經童勝男，蔡仁堅、林政則及許明財等歷屆市長爭取，到本屆市長林智堅3年多前上任，提出市價補償及安置計畫和家戶拜訪，更歷經內政部首次都市計畫聽證會，由贊成及反對和市府三方充份論述與溝通，最後由內都委會拍板定案，通過由市府提出的直線方案。

都市發展處長吳堂安說明，公道三路都市計畫變更案歷經新竹市及內政都市計畫委員會審議，經內政部舉辦全國首場聽證會議，由市府說明考量長久安全，開闢公道三路採直線方案的公益性、必要性與急迫性，公道三都市計畫變更案在今年3月27日獲內政部都市計畫委員會支持並審議通過，於5月31日發布實施。

市長林智堅指出，為建構完整環市快速道路系統，市府推動「一環二線三網」交通建設計畫，希望連通新竹外環道路系統（一環）兩處斷點，其中，公道三路由竹光路至景觀大道路段工程是打通一環的重要關鍵。

林智堅說，公道三新闢道路主要銜接竹光路與景觀大道，總長約560公尺，寬30公尺，道路行經的住家有近2百名地主及76戶住家，經市府提出符合民眾期待以地易地的安置計畫及市價補償等方案，自2017年起辦理家戶拜訪作業，終獲九成以上民眾支持。

林智堅表示，公道三都計案發布實施後，將即啟動向縣府購買安置基地作業，預計今年底前辦理安置基地8米道路等公共設施開闢，並辦理公道三道路規劃設計、土地及地上物拆遷補償及安置基地抽籤配地等作業。