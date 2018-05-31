地方農會首例 富里鄉農會准入「里山倡議」會員

富里鄉農會獲得 IPSI執行委員會議確認，加入成為里山倡議國際夥伴關係網絡的會員，今年共有10個新會員通過。（富里鄉農會提供）

2018-05-31 13:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮富里鄉農會透過東華大學環境學院李光中教授協助，今年初向「里山倡議國際夥伴關係網絡（The International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI）」提出加入申請，本月獲得該組織通過加入新成員，這次新加入的10個會員中，台灣共有2個，除了富里鄉農會之外，另一個是國立屏東科技大學。

國際里山倡議夥伴關係網絡執行委員會，在本月的委員會議中，通過富里鄉農會以「非政府組織」申請成為IPSI會員，而本月委員會議共通過10個新成員，台灣除了富里鄉農會之外，另一個通過的單位是屏東科技大學。

富里鄉農會總幹事張素華說，去年12月，IPSI的秘書長到台灣訪問時，曾來到富里鄉參觀全台灣第一個有機農業村富里鄉羅山村，認識到羅山居民為保存淺山的生物棲地環境，堅持有機農業，努力結合在地農業及產業，以達到人與自然和平共處為目標；而秘書長也體驗羅山出名的泥火山豆腐DIY，對於羅山居民的努力相當肯定，當時農會就提出希望加入里山倡議國際夥伴會員的意願。

張素華說，為加入里山倡議，農會及社區去年開始準備相關資料，她說，這次富里鄉農會申請加入里山，計畫的範圍包括整個羅山有機村，因此包括生態、民情及產業等相關調查報等，全部都要作成英文版，過程中很感謝東華大學自然資源與環境學系副教授李光中團隊的協助，申請案於今年初提出後，大約二個多月時間就傳來好消息，這也是全國第一個「地方農會」加入里山國際倡議會員的案例。

張素華說，加入里山之後，將配合目前台灣已經加入IPSI的組織及政府單位，跨單位進行整合，希望按照「里山、里地」的精神整合規劃，未來公部門進行地方建設時，也得兼顧友善環境的精神進行規劃。

目前全台加入里山倡議的團體及組織，包括國立東華大學、中華民國自然生態保育協會（SWAN）、台灣生態工法基金會、人禾環境倫理發展基金會、農委會花蓮區農業改良場、林務局、以及慈心基金會、農委會水土保持局，加上新成員花蓮富里鄉農會、屏東科技大學等，台灣已經有10個組織團體加入IPSI里山倡議組織成員，截至今年5月，該組織已有230個成員。

富里鄉羅山村加入里山倡議，農民對於友善環境農業的高度共識，保存了羅山村的自然環境。（張素華提供）

羅山村是全台灣第一個有機農業村，圖為春季栽種的景觀綠肥。（記者花孟璟攝）