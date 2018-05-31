新北戶政事務所開辦新住民生活適應輔導班 費用全免

2018-05-31 12:38

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市有逾10萬名新住民人口，且每年以約2000人的速度增加，市府為協助生活適應，6月起陸續於各區戶政事務所開辦「外籍與大陸配偶生活適應輔導班」，課程包括生活輔導、居留與定居、地方風俗民情、就業、親職教育等，有各領域專業講師帶領，還可透過課堂上與姐妹們交流增進彼此感情，組成相互支援的網路，完全免費。

今年42歲，從印尼嫁來台灣已經16年的呂阿娜，初來時只在新住民識字班學了2年中文，國、台語都不流利，因丈夫早逝頓失依靠的她，卻必須在舉目無親的情況下一肩扛起扶養兩個幼女的責任，獲瑞芳戶所協助先找到夜間清潔工作，後來一天兼兩份工，努力把女兒養大。

呂阿娜說，一開始一個人不知道該怎麼辦，如果不是當時有戶所生活適應輔導班的輔導員協助，不敢想像如何走出生活的困境，現在女兒逐漸長大，有更多的時間和朋友四處走走，享受台灣的美食、美景。

心存感激的阿娜，直到現在還是會經常帶著親手做的美食回到瑞芳戶所請同仁品嘗，周邊有新住民朋友也會鼓勵她們來上生活適應輔導班，因為戶所人員發自內心的服務，早讓這裡成為她的「心」娘家。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市新住民超過10萬人，為了協助、照顧這群來自不同國家的新住民朋友，各戶所不僅開辦生活適應輔導班，協助新住民快速融入台灣社會，也不定期舉辦各項活動，提供新住民朋友們聚會、連繫情感的管道，讓來自世界各地的新住民在台灣都能感受到家的溫暖。

顏耀明說，今年度「外籍與大陸配偶生活適應輔導班」將於6月起陸續在各戶所開班，內容豐富、完全免費，有孩子的外籍配偶們來上課也不用擔心小孩沒人照顧，戶所還有孩子們的專屬空間，不怕找不到媽媽，還有熱心的志工媽媽和替代役陪他們一起玩玩具，讓媽媽們可以安心上課，歡迎有興趣的新住民朋友向各區戶所報名。