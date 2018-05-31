沼液沼渣作農地肥分使用 中市8家畜牧業通過審核

2018-05-31 13:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕畜牧業的廢水排放，常有汙染問題，台中市議員曾朝榮等人今天在議會要求市府加強推動沼液沼渣作為農田肥分。環保局長白智榮說，台中市已有8家畜牧業者獲准將糞尿廢水經處理轉化為沼液沼渣有機肥分，農田施灌面積約21公頃。

市議員曾朝榮、邱素貞、翁美春、陳淑華指出，養豬戶為了不影響民眾生活，早期都選擇在農田偏僻處蓋養豬場，糞、尿作為肥料使用。但隨著時代進步，人口增加，目前養豬場已多被社區住宅所環繞，含豬糞、尿的廢水，未經處理逕排，常遭民眾抗議。

議員們又說，豬糞、尿也因環保法令規定，不能拿去農田使用，還有一堆廢水處理的環保問題，這些都是養豬戶心裡說不出的苦。特別是畜牧業多以傳統方式處理廢水，稍有不慎即超過標準，希望市府加強推動沼液沼渣作為農田肥分，改善環境汙染問題。

白智榮說，將協助農民改善環境汙染問題，並減輕河川汙染，市府輔導畜牧業能以現地處理方式，蒐集豬的糞尿讓它發酵，進而成為可再利用沼渣與沼液，作為農田的肥分，達到循環經濟效益，創造農業環保與經濟多贏的局面。

目前台中市有8家畜牧業經農委會核准，將畜牧糞尿廢水經處理轉化為沼液沼渣有機肥分，農田施灌面積約21公頃，透過肥分進行澆灌，可節省業者的水汙染防治費，減少糞尿有機物約153公噸及懸浮固體216公噸排入河川，可有效降低河川汙染負荷量。